Verrà proiettato in contemporanea mondiale solo il 12 aprile il film concerto “Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds - Live in Copenaghen”, che racconta la tappa di Copenaghen dell’ultimo tour del Re Inchiostro iniziato in Australia e proseguito negli Stati Uniti per terminare quindi in Europa.

In Italia il tour ha fatto tappa a Milano e Roma. Per rivivere le sensazioni di quelle ore o per scoprirle per la prima volta se non si è stati tra i fortunati che vi hanno preso parte dal vivo, l’appuntamento al cinema è per il 12 aprile (elenco sale a breve su www.nexodigital.it) per una proiezione in contemporanea mondiale che si svolgerà, solo per una notte, in 500 sale cinematografiche di tutto il mondo. Il film è diretto dal regista David Barnard ed è distribuito in Italia da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Onstage, Rockol.it.

Il cantautore australiano ha pubblicato il suo ultimo disco “Skeleton Tree” nel settembre 2016, a un anno dalla tragica scomparsa del figlio.