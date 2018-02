Il video di "River" è stato pubblicato oggi, nel giorno di San Valentino, come promesso dal rapper. "Unhappy Valentine's day!", "Un infelice San Valentino", aveva anticipato Eminem a proposito del video della canzone incisa insieme ad Ed Sheeran. È proprio così, la clip della canzone è davvero l'anti-San Valentino: tutto tranne che romantica.

Non è un semplice video: è più un cortometraggio, lungo circa 7 minuti, dallo stile documentaristico. Ad immagini girate in studio si alternano infatti filmati amatoriali, realizzati con il cellulare. Il video, la cui regia è di Rich Lee, che ha già diretto altri video per Eminem, inizia con il rapper seduto in una stanza di fronte a una telecamera: "Cos'è per te l'amore?", gli domandano.

Poi comincia la clip vera e propria, che racconta di come la relazione tra un ragazzo e una ragazza finisce a causa del ritorno di un ex di lei. Il ragazzo, interpretato da Eminem (ma nel video compare anche Ed Sheeran, in un ruolo che non è chiarissimo), conosce dunque un'altra ragazza, ma anche con questa le cose non sembrano andare bene e i due finiscono per litigare quando lei scopre di essere incinta.

Guarda il video di "River" qui sotto: