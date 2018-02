Ultimo, vincitore della categoria "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2018 ha annunciato il calendario completo del suo primo tour. Il cantautore romano de "Il ballo delle incertezze" - che di vero nome da Niccolò Moriconi - si esibirà dal 4 maggoi in poi. La data Milanese dell'11 maggio, già annunciata e sold out - è stata raddoppiata il 26 maggio.

Ecco il calendario completo

Venerdì 4 maggio 2018 || Bologna @ Estragon

Sabato 5 maggio 2018 || Padova @ Gran Teatro GEOX

Martedì 8 maggio 2018 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Venerdì 11 maggio 2018 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Sabato 12 maggio 2018 || Roma @ Atlantico Live - SOLD OUT

Domenica 13 maggio 2018 || Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Giovedì 17 maggio 2018 || Bari @ Demodè Club

Venerdì 18 maggio 2018 || Napoli @ Casa della Musica

Domenica 20 maggio 2018 || Perugia @ Afterlife

Venerdì 25 maggio 2018 || Firenze @ Obihall

Sabato 26 maggio 2018 || Milano @ Fabrique – NUOVA DATA