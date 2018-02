Niccolò Moriconi, nome d’arte Ultimo, è nato a Roma nel 1996. Nella Capitale studia musica al Conservatorio di Santa Cecilia e nel 2015 incide la canzone “Un uomo migliore”, che vede la collaborazione dell’attore Giancarlo Giannini, che partecipa al pezzo con la sua voce.



Dal 2016, Ultimo inizia a lavorare con l’etichetta indipendente Honiro Label con la quale pubblica il suo primo singolo, “Chiave”, nel marzo 2017.



L’album d’esordio che ne fa seguito è “Pianeti”, uscito nel mese di ottobre. Ultimo è stato selezionato per prendere parte tra le Nuove Proposte all’edizione 2018 del Festival di Sanremo con il brano "Il ballo delle incertezze", risultando alla fine il vincitore.Qui l’intervista di Rockol a Ultimo , e qui di seguito il video ufficiale della canzone