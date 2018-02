La "classifica" parziale mostrata alla fine della terza serata del Festival di Sanremo 2018, che si è appena conclusa, rappresenta un'indicazione generale della votazione della giuria della sala stampa. Ricordiamo che nelle prime tre serate del Festival, quella del martedì, del mercoledì e del giovedì, votano tre giurie diverse: il pubblico da casa con il televoto; la giuria demoscopica; e i giornalisti della sala stampa. I tre sistemi di votazione hanno un peso percentuale distribuito in questo modo: televoto 40%; demoscopica 30%; sala stampa 30%. Ecco come i giornalisti hanno votato questa sera, giovedì 8 febbraio, i 10 "big" che si sono esibiti:

"Zona blu" (parte alta della classifica)

Lo Stato Sociale - "Una vita in vacanza"

Max Gazzé - "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno"

Ermal Meta e Fabrizio Moro - "Non mi avete fatto niente"

"Zona gialla" (parte media)

Kolors - "Frida (Mai, mai, mai)"

Enzo Avitabile e Peppe Servillo - "Il coraggio di ogni giorno"

Luca Barbarossa - "Passame er sale"

"Zona rossa" (parte bassa)

Giovanni Caccamo - "Eterno"

Mario Biondi - "Rivederti"

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - "Il segreto del tempo"

Noemi - "Non smettere mai di cercarmi"



Stasera si sono esibiti anche gli altri quattro giovani in gara nella categoria "Nuove Proposte", dopo quelli che si sono esibiti ieri, valutati con lo stesso sistema di votazione dei "big": Mudimbi, Eva, Ultimo e Leonardo Monteiro. Al termine delle loro esibizioni è stata mostrata la "classifica" provvisoria, relativa solo ai voti della giuria demoscopica. Eccola:

1. Mudimbi - "Il mago"

2. Ultimo - "Il ballo delle incertezze"

3. Eva - "Cosa ti salverà"

4. Leonardo Monteiro - "Bianca"