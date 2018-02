Nella notte a Sanremo dopo la prima serata del Festival, scoppia una polemica. "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro potrebbe essere in parte già edita, e a rischio squalifica.

La "somiglianza" è stata notata da Altro Spettacolo: il brano presenta analogie evidenti con "Silenzio", brano presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2016. Il brano si può ascoltare qui, sul sito RAI.

Ma non finisce qui. Rockol ha fatto una verifica: il brano di Ermal Meta e Moro è firmato dai due cantautori assieme ad Andrea Febo.

Febo è anche l'autore unico di "Silenzio". La canzone nel ritornello dice:

Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente. Non mi avete fatto niente

La stessa frase viene ripetuta pari pari nella canzone di Moro e Meta, che è evidentemente una rielaborazione di "Silenzio", anche musicalmente:

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

AGGIORNAMENTO: La canzone "Silenzio" non risulta più raggiungibile sul sito della RAI. Abbiamo fatto in tempo però a fare uno screenshot

L'audio di "Silenzio" è attualmente ascoltabile QUI.

Si legge nel regolamento del Festival:

Tutte le canzoni dovranno essere nuove. Le 20 canzoni interpretate-eseguite dagli Artisti della Sezione CAMPIONI dovranno essere nuove al momento dell’iscrizione a Sanremo 2018 e rimanere tali sino alla loro prima esecuzione nel corso di Sanremo 2018. Le 8 canzoni interpretate-eseguite dagli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE dovranno essere nuove al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni di Sanremo Giovani - edizione 2017, o al momento della presentazione della domanda di iscrizione al concorso Area Sanremo - edizione 2017, e rimanere tali sino alla loro pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it. E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone non siano stati comunicati al pubblico ma: (i) siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’Artista in competizione a Sanremo 2018 o degli addetti ai lavori della Casa discografica o editrice di appartenenza del predetto Artista o di operatori del settore, e comunque senza finalità commerciali; (ii) siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche audiovisivi, mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti sub (i); (iii) con riferimento alle sole canzoni interpretate-eseguite dagli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE, siano occasionalmente comparsi esclusivamente sui siti personali dei predetti Artisti o sulle loro pagine personali di social network, con mere finalità divulgative e non commerciali e senza che siano state oggetto di alcuno sfruttamento commerciale, diretto e/o indiretto. Sussiste inoltre la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità di utilizzo di stralci “campionati” di canzoni già edite, sempre che questi - nel totale - non superino un terzo della canzone “nuova” stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone: ▪ abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale, riscontrabili e verificabili presso gli enti preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriali, fatti salvi eventuali introiti derivanti dalla mera stampa per finalità interne al di fuori di ogni fattispecie di distribuzione; ▪ abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività o iniziativa, direttamente o indirettamente, commerciale.

Vi aggiornemo su eventuali sviluppi della questione.