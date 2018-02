In attesa di vederli in azione, nella serata di domani, 7 febbraio, sul palco del teatro Ariston in veste di ospiti speciali dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo - e di ascoltare il loro album congiunto, "44/876", in uscita il prossimo 20 aprile, Sting e Shaggy hanno reso disponibile in streaming gratuito il video del primo estratto dalla loro collaborazione in studio, "Don’t Make Me Wait".

GUARDA IL VIDEO DI "DON'T MAKE ME WAIT" DI STING E SHAGGY

La clip è stata girata in Giamaica da Gil Green, regista in passato già collaboratore di nomi di spicco della scena rap e soul internazionale come John Legend, Pitbull, Chris Brown, Akon, Lil Wayne, Kanye West, Drake, Usher, P-Diddy, Timbaland, Nelly, 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Sean Paul, T-Pain, Wyclef, Common e Roots.