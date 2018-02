A Sanremo 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro portano in gara, in coppia, "Non mi avete fatto niente". La canzone è stata scritta dai due insieme ad Andrea Febo, collaboratore del cantautore romano: è un mid tempo molto ritmato e orecchiabile, quasi folk, con una melodia che contrasta con parole dure. Il tema è quello del terrorismo: "Non mi avete fatto niente / questa è la mia vita che va avanti", canta moro insieme al cantautore di origini albanesi. "A maggio, dopo l'attentato a Manchester al concerto di Ariana Grande, alcuni ragazzi che dovevano venire al mio concerto al PalaLottomatica hanno cominciato a chiedermi se il concerto era confermato e a farmi domande sulle misure di sicurezza", racconta Moro a Rockol, "ci siamo incontrati con Ermal, anche lui in tour in quel momento, e ho ripreso un brano che avevo nel cassetto: ci abbiamo lavorato insieme". Dopo Sanremo, Moro pubblicherà una raccolta con alcuni inediti, mentre Ermal Meta pubblicherà un nuovo album in studio. Poi saranno entrambi impegnati a livello di concerti, con appuntamenti importanti: per Meta il Forum di Assago ad aprile, per Moro lo Stadio Olimpico a giugno. Ecco la nostra videointervista:

