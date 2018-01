La CBS - l'emittente che trasmetterà la sessantesima edizione dei Grammy Awards, in programma nella notte di oggi, domenica 28 gennaio, al Madison Square Garden di New York - ha diffuso le immagini delle prove del set che gli U2 proporranno questa sera nel corso della serata:

L'esibizione della band irlandese sarà ospitata da una struttura esterna al leggendario palazzetto di Manhattan, sul vicino fiume Hudson. Per ragioni tecniche Bono e compagni suoneranno dal vivo prima dell'inizio effettivamente previsto in scaletta del loro spazio: la registrazione dell'esibizione verrà poi trasmessa in differita simulando un collegamento dal palco del Madison allo spazio esterno. Una procedura del genere, in show musicali/televisivi dalla produzione molto complessa, non è rara: parte del set che Lady Gaga - anche lei attesa come performer ai Grammy Awards 2018 - tenne in occasione dello show per l'intervallo del Super Bowl dello scorso anno fu registrato in anticipo e poi "montato" sulle tranche trasmesse in diretta.