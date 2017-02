Ha fatto parlare quasi più dell'incontro tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons - vinto dai primi 34 a 28 - l'esibizione di Miss Germanotta alla cinquantunesima edizione del Super Bowl, svoltasi nella notte tra il 5 e 6 febbraio all'NRG Stadium di Houston, Texas: Lady Gaga ha stupito il suo pubblico con uno scenografico salto dal tetto dello stadio - apparentemente eseguito con le misure di sicurezza del caso - che stava ospitando l'incontro.

I filmati amatoriali girati dal pubblico sugli spalti, tuttavia, rivelano come la primissima parte del live set - quella durante la quale la cantante italo-americana accenna, tra gli altri brani, allo standard folk "This Land Is Your Land", con sullo sfondo una coreografia realizzata da droni - sia stata pre-registrata e mandata sugli schermi, sia quelli televisivi, sia quelli installati nell'arena, in una sorta di diretta posticcia:

A video posted by Jill Knipp Faucher (@jillyknipp) on Feb 5, 2017 at 5:16pm PST

La performance rimandata dalle telecamere dopo il salto, in realtà, inizia con la popstar sospesa sopra il palco installato sul campo di gioco, senza il salto mostrato in TV (visibile a 1' e 4'', nel frame qui sotto):

Curiosamente, lo show concepito da Lady Gaga per la finalissima 2017 del campionato NFL era già stato predetto dai "Simpson": nella puntata della ventitreesima stagione della serie animata creata da Matt Groening "Lisa diventa Gaga" (mandata in onda in Italia per la prima volta il 3 aprile 2013) la cantante suona un piano bianco e viene sollevata sopra la folla da due cavi, esattamente come avvenuto nella notte del 5 febbraio a Houston:

Lady Gaga si esibirà in Italia il prossimo 26 settembre al Mediolanum Forum di Assago, alla periferia sud di Milano.