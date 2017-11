La band di Tucson ha condiviso il Lyric Video di una nuova canzone da "The thread that keeps us" il disco che uscirà il 26 gennaio ed il successore di "Edge of the sun" uscito nel 2015.

La canzone è "Voices in the field", e Joey Burns la presenta così

"Nell'era degli estremi, quando i muri tentano di soffocare le parole, questa canzone è ispirata dalle cartoline delle persone la cui vita è stata distrurra dalla guerra e dall'oppressione. È una canzone che ci ricorda di aprire i nostri cuori e sentire le altre voci cantare le loro storie, isipirata dall'ascolto di Mavis Staples, Bombino, Joe Strummer e Bob Dylan"

Ecco il Lyric video in anteprima:

Qui la tracklist del disco:

01. End of the World With You

02. Voices in the Field

03. Bridge to Nowhere

04. Spinball

05. Under the Wheels

06. The Town & Miss Lorraine

07. Flores y Tamales

08. Another Space

09. Unconditional Waltz

10. Girl in the Forrest

11. Eyes Wide Awake

12. Dead in the Water

13. Shortboard

14. Thrown to the Wild

15. Music Box

I Calexico porteranno il nuovo album in tour per l'Europa e faranno tappa in Italia per tre date:

13 Marzo, Roma @ Auditorium Parco Della Musica

14 Marzo, Milano @ Alcatraz Milano

16 Marzo, Bologna @ Estragon