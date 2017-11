"Entro sul beat come un trapano / Lo spacco in due come un atomo / Senti le braccia che cadono / Le gambe che fanno Giacomo-Giacomo".

MadMan è tornato ufficialmente sulle scene con "Trapano", nuovo singolo che arriva a distanza di qualche mese dal precedente "For honor": il pezzo è uscito lo scorso venerdì, 17 novembre, ed è prodotto da Pherro, con il quale MadMan aveva già collaborato in un pezzo contenuto all'interno dell'album "Doppelganger" del 2015.

"Trapano" anticipa la partenza del tour che a partire dal prossimo 28 novembre e fino al 3 dicembre vedrà MadMan esibirsi dal vivo in sei città europee (Londra, Parigi, Barcellona, Dublino, Amsterdam e Berlino) insieme a Gemitaiz e Priestess, due dei suoi compagni di etichetta, Tanta Roba Label.

Classe 1988, il rapper - vero nome Pierfrancesco Botrugno - ha cominciato a farsi conoscere dai seguaci della scena hip hop italiana nella seconda metà degli anni 2000, partecipando ad alcune competizioni di feestyle e pubblicando una serie di lavori autoprodotti, tra mixtape e demo. Il suo primo album ufficiale, "Escape from heart", è uscito nel 2010 per l'etichetta romana Honiro Label, specializzata in musica rap. Successivamente, MadMan ha cominciato a collaborare con Gemitaiz, insieme al quale ha formato un vero e proprio duo (Gemitaiz & MadMan, appunto): la collaborazione tra i due ha prodotto il mixtape "Haterproof" del 2011 e l'EP "Detto, fatto" del 2012, entrambi pubblicati dalla stessa Honiro Label.

Nel giugno del 2013, con la pubblicazione del mixtape "MM vol. Mixtape", il rapper è tornato alla sua carriera come solista e alla fine dell'anno ha firmato un contratto con Tanta Roba, l'etichetta discografica fondata da Gué Pequeno e DJ Harsh.

Le strade di MadMan e Gemitaiz si sono poi nuovamente incrociate nella primavera del 2014, quando i due hanno condiviso lo studio di registrazione per l'album congiunto "Kepler", anticipato dai video di "Non se ne parla" e "Haterproof 2".

L'ultimo disco di inediti di MadMan è "Doppelganger", pubblicato nel settembre del 2015, seguito l'anno dopo da un nuovo mixtape intitolato "MM vol. 2 mixtape".