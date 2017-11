Tanto per girare al largo dalle polemiche e per non smentirsi, Liam Gallagher ha criticato il frontman degli Arctic Monkeys Alex Turner per aver assunto un forte accento ‘americano’ da quando si è trasferito a vivere a Los Angeles nel 2012, dopo il successo dell’album degli Arctic Monkeys “Suck it and see”, pubblicato nel 2011.

Come riporta l’NME, l'ex frontman degli Oasis parlando con Greg James di Radio 1 ha rivendicato le proprie origini e ha detto con orgoglio di essere di Manchester, criticando Turner per essersi americanizzato dopo essersi trasferito negli Stati Uniti.

Dice Gallagher: "Il canto è importante per me. Non come quelli che vanno in America e una volta che tornano cominciano a parlare come gli americani. Mi capisci? Come quel vecchiaccio degli Arctic Monkeys (riferendosi a Turner) che ha cominciato a farsi i capelli con il ciuffo e a mettersi una giacca di pelle da biker. Hai capito quello che intendo dire? Quando torna da sua mamma, ci va davvero con quella giacca di pelle e le dice (con un accento americano), 'Hey mum, posso avere una tazza di the?'".