L’ex Black Sabbath ci aveva avvisati che il pensiero della pensione non lo sfiorava nemmeno alla lontana. Il titolo del suo prossimo tour mondiale, quello che Ozzy Osbourne ha battezzato come “farewell world tour”, sembra però destare il sospetto che il momento di ritirarsi, per il padrino dell’heavy metal, sia distante solo qualche anno. Il tour “d’addio” dovrebbe, infatti, iniziare nel 2018 per proseguire fino al 2020. Ma, ancora una volta, Ozzy ci tiene a sottolineare che no, nemmeno quella sarà davvero la fine:

Le persone continuano a chiedermi quando vado in pensione. Questo sarà il mio ultimo tour mondiale, ma non posso dire che non farò qualche show qua e là.

Solo qualche mese scorso Osbourne aveva fatto sapere di essere al lavoro a un nuovo progetto solista, del quale aveva rivelato anche il titolo di qualche traccia.

Il tour partirà a maggio con le date dell’America Latina, per poi passare alla Russia e all’Europa, dove parteciperà a diversi festival estivi. Le date nordamericane saranno annunciate nel 2018. Nei concerti, Ozzy sarà accompagnato dal chitarrista Zakk Wylde, dal bassista Blasko, dal batterista Tommy Clufetos e dal tastierista Adam Wakeman.

Anche sull’addio delle scena da parte dei Black Sabbath c’erano state nel corso del tempo diverse smentite. La parola fine era poi definitivamente arrivata lo scorso 4 febbraio sul palco della città del gruppo, Birmingham, un’esibizione testimoniata anche dal film-concerto “Black Sabbath – The End Of The End”.