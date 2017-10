L’ultima volta che ha suonato con i Black Sabbath è stato lo scorso 4 febbraio a Birmingham, quando la band di Ozzy Osbourne ha salutato i fan con un concerto d’addio che è diventato un film. Ora il padrino dell’heavy metal sta lavorando a un nuovo disco solista e alla trasmissione radio Whitplash di Full Metal Jackie ha raccontato qualche dettaglio sul progetto. Il primo è che nel disco ci saranno circa sette canzoni. Osbourne si sbottona anche su un paio di titoli:

Una si chiamerà "Mr. Armageddon", una "Crack Cocaine’".

Resta ancora sconosciuta, invece, la data di pubblicazione. Osbourne non sembra però credere più molto nei dischi:

Ho una manciata di canzoni scritte – ma i dischi non si vendono più. Non è economicamente vantaggioso fare dischi. Non ci avevo mai veramente pensato, perché ero nei Black Sabbath.

L'ex Black Sabbath ha raccontato che, come noto, questa non è la prima volta che si è allontanato dallo storico gruppo. Ma la differenza ora, spiega, è che la loro amicizia, che risale ai tempi dell’infanzia, è ancora intatta:

È come quando una favola diventa realtà, come quando è nato il mio interesse per la musica ascoltando la prima volta i Beatles – e volevo essere un Beatle. Andavo a scuola con Tony [Iommi]. Ero in una band con Geezer [Butler].

Chiude con qualche parola sui Black Sabbath e sul concerto di Birmingham: