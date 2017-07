Il 4 ottobre nelle sale cinematografiche italiane (l’elenco sarà a breve disponibile su www.nexodigital.it) sarà proiettato “Black Sabbath – The end of the end”, il film dell’ultimo concerto della carriera della metal band inglese capitanata da Ozzy Osbourne tenutosi lo scorso 4 febbraio a Birmingham, loro città natale.

Il gruppo ha dichiarato: “Tornare a casa dopo tutti questi anni è stato qualcosa di speciale. E’ stato difficile dire addio ai fan, che ci hanno seguito per tutto questo tempo. All’inizio della nostra carriera non ci saremmo mai potuti immaginare che saremmo tornati, 49 anni dopo, proprio qui a casa nostra per il nostro ultimo spettacolo”.