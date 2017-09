Rispondendo alle voci secondo le quali starebbe meditando il ritiro dalle scene, dopo l'ultimo concerto dei Black Sabbath (che si è tenuto alla Genting Arena della loro città natale, Birmingham, in Gran Bretagna, lo scorso 4 febbraio; il film girato in quell'occasione arriverà nei cinema italiani il prossimo 4 ottobre), Ozzy Osbourne ha dichiarato:

Le persone della mia età lo dicono: 'Ho 65 anni, vado in pensione'. E poi, cazzo, muoiono. Come è successo a mio padre, che aveva una pensione, ha smesso di lavorare e si è dato al giardinaggio - ed è morto in giardino. Io non ho intenzione di andare in pensione. Il pubblico ha ancora voglia di vedermi in scena, e quindi perché dovrei ritirarmi?

E ha continuato:

I Black Sabbath si sono ritirati, io no. La gente si dimentica che io con i Sabbath ci sono stato dal 1968 al 1979, ma poi me la sono giocata da solo fino a poco tempo fa. E quindi come solista ho avuto una carriera più lunga di quella che ho avuto con i Sabbath. Sono contento di quello che la band ha fatto per me e di quello che ho fatto io per la band, ma il fatto che i Sabbath abbiano chiuso non significa la fine della mia carriera.

Le prossime esibizioni live di Ozzy Osbourne sono previste per il 30 settembre e l'1 ottobre al Louder Than Life Festival di Louisville, nel Kentucky, per il 21 e 22 ottobre al Monster Energy Aftershock di Sacramento, California, e per il 3 novembre a San Bernardino, ancora in California, per l'Ozzfest Meets Knotfest.