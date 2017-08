Cresce l'attesa per "Black Sabbath: The end of the end", il film dell'ultimo concerto della band guidata da Ozzy Osbourne, scioltasi lo scorso 4 febbraio sul palco della NEC Arena di Birmingham (la stessa città che nel 1968 diede i natali al gruppo). Il film-concerto arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 4 ottobre, per un solo giorno, distribuito da Nexo Digital (qui l'elenco delle sale): ripercorrerà il concerto finale del tour d'addio della band, che tra il 2016 e le prime settimane del 2017 ha visto la partecipazione di oltre un milione e mezzo di fan.

Per stemperare l'attesa dei fan italiani è stato pubblicato il trailer ufficiale, che in appena 40 secondi offre un'anteprima di quello che sarà "Black Sabbath: The end of the end": lo trovate proprio qui sotto.