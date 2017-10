Vasco Rossi ha incontrato i suoi fan in occasione di un incontro organizzato dal Blasco fanclub ieri, mercoledì 18 ottobre, a Bologna.

L'incontro è stato in gran parte incentrato su "Modena Park", il concerto-evento che lo scorso 1° luglio ha visto il rocker di Zocca festeggiare i suoi quarant'anni di carriera al Parco Enzo Ferrari di Modena, di fronte a più di 220.000 spettatori - e non sono mancati importanti annunci...

Vasco ha confermato quanto aveva lasciato intendere durante l'estate Pepsy Romanoff e ha fatto sapere che a dicembre verrà proiettato in alcune sale cinematografiche italiane il film dell'evento, basato sul materiale video che il regista ha raccolto durante le tre ore di concerto.

"Modena Park" era stato trasmesso in diretta in alcune sale cinematografiche e arene all'aperto e - in parte - su Rai1 (durante uno speciale condotto da Paolo Bonolis).

Sempre a dicembre uscirà anche un DVD e Blu-ray ad alta definizione: oltre al film del concerto, all'interno ci sarà anche un documentario che racconterà come Vasco si è preparato a "Modena Park".

Come già riferito da Rockol, oltre al DVD uscirà anche un cofanetto contenente le registrazioni audio del concerto - sarà disponibile anche in versione box da 5 LP.

Durante l'incontro di ieri a Bologna il rocker di Zocca ha mostrato ad una quarantina di fan un'anteprima di dieci minuti del film, del quale nelle scorse settimane sono state pubblicate sui social alcune anticipazioni: l'apertura con "Così parlo Zarathustra" e "Colpa d'Alfredo" e "Gli spari sopra".

Infine, Vasco ha fatto sapere ai suoi fan che il tour negli stadi dell'estate 2018 farà sicuramente tappa - tra le altre città - a Lignano Sabbiadoro (che ospiterebbe la data zero, dopo il "no" di Ancona), Torino, Roma, Padova, Bari e Messina.