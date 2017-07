Le telecamere di Pepsy Romanoff hanno ripreso tutto il concerto di "Modena Park" e il materiale non resterà di certo chiuso negli hard disk del regista, al quale Vasco aveva già affidato la regia delle registrazioni video di "Tutto in una notte - LiveKom015", il concerto tenuto nel luglio del 2015 allo stadio San Paolo di Napoli (quello con l'omaggio a Pino Daniele). Come rivelato all'inizio del mese dallo stesso Pepsy Romanoff su Facebook, le riprese dell'evento al Parco Enzo Ferrari diventeranno un film che sarà proiettato nelle sale cinematografiche a Natale: il concerto di "Modena Park" tornerà dunque sul grande schermo, dopo essere stato già trasmesso in diretta nei cinema italiani la sera del 1° luglio. Il regista ha confermato che successivamente verrà pubblicato anche un cofanetto che conterrà anche un documentario sulle lavorazioni del progetto: non sappiamo ancora quando uscirà il disco dal vivo - con dvd - di "Modena Park" (noi c'eravamo), ma al rocker di Zocca piace stuzzicare la curiosità dei suoi fan e per stemperare l'attesa ha deciso di pubblicare - "in AnteprimaMondiale" - come ha scritto su Facebook - il video della versione live di "Gli spari sopra" del concerto dello scorso 1° luglio. Eccolo, qui sotto: