Björk non ha svelato quando uscirà il suo nuovo album, “Utopia” - che stando alle ultime dichiarazioni dovrebbe essere disponibile a novembre in data non ancora nota - ma ha iniziato a raccontare qualcosa sul disco a W Magazine in una sorta di autointervista. La cantautrice islandese è stata in ogni caso piuttosto criptica:

Sento che nell’era di Trump è necessario avere un piano, un manifesto, un’alternativa. È una questione di vita o di morte per la nostra specie. Come musicista sento di poter suggerire un’angolazione musicale e poetica, come quando dopo le tragedie uno si deve inventare un nuovo mondo, tesserlo o ricamarlo, inventarlo. Non ti verrà dato perché ne hai bisogno, non funziona in questo modo. Devi immaginare qualcosa che non esiste e scavare una grotta nel futuro e chiedere spazio. È una questione di speranza territoriale. In questo momento, scavare è un’utopia, ma nel futuro diventerà la tua realtà.

Fin’adesso Björk ha diffuso il singolo “The Gate” come anticipazione del suo “Utopia”. Nel video del pezzo, l’artista indossa un abito che p stato creato appositamente per lei da Gucci e costato 550 ore di lavoro.