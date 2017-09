Marilyn Manson ha pubblicato il video del singolo-pilota del suo nuovo album, il decimo in studio, che uscirà il6 ottobre e sarà intitolato "Heaven upside down". Il video di "We know where you fucking live" illustra perfettamente il minaccioso contenuto della frase: in esso, il cantante e un quintetto di suore armate fa irruzione in un'abitazione terrorizzando la famiglia che vi abita.

Le immagini del video possono risultare disturbanti, ne sconsigliamo la visione alle persone facilmente impressionabili.

Contenuto non disponibile