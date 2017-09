Ormai titolare di una lista di fermi tanto lunga da far impallidire il più incallito dei piccoli criminali, il frontman della band di "Blurry" è stato tratto in arresto per l'ennesima volta dalla polizia americana: il fattaccio, riferisce TMZ, ha avuto luogo lo scorso sabato, 9 settembre, presso l'aeroporto di Los Angeles, dove il cantante si stava imbarcando sul un volo per raggiungere i Puddle of Mudd in Texas, dove il gruppo era atteso per un concerto. Ai varchi dei controlli di sicurezza il cantante è stato trovato in possesso di una pistola ad arma compressa, articolo che il codice dell'aviazione civile proibisce di portare a bordo. Subito fermato dal personale di polizia presente sul posto, Wes Scantlin è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere più vicino: il giudice chiamato a deliberare sul caso ha fissato la cauzione per ottenere la libertà in attesa della sentenza del processo a 850mila dollari, anche alla luce dei precedenti dell'artista. Il concerto texano, ovviamente, è stato cancellato.