Marilyn Manson ha pubblicato un nuovo singolo estratto dal suo prossimo album in studio, che ha ora un titolo definitivo e una data d'uscita fissata in calendario.

L'ideale sequel di "The pale emperor" si intitola "Heaven upside down" (e non più "Say10", come precedentemente annunciato) e arriverà nei negozi il prossimo 6 ottobre (ma sarebbe dovuto uscire già lo scorso febbraio).

Per stemperare l'attesa dei fan il Reverendo ha pubblicato in rete l'audio ufficiale di una nuova canzone: si intitola "We know where you fucking live" e potete ascoltarla proprio qui sotto.

"Non volevo tornare al suono che avevo prima, ma certamente ho l'approccio che avevo prima. Questo disco non ha un personaggio: vive in me e ha lo stesso entusiasmo, lo stesso fuoco e lo stesso intento e lo stesso sprezzante coraggio".

"Heaven upside down" conterrà dieci brani che hanno visto Marilyn Manson tornare a collaborare con il compositore e produttore Tyler Bates, al suo fianco già in "The pale emperor". In un'intervista concessa a Consequence of Sound il musicista ha fatto sapere di aver voluto in qualche modo "rivisitare" il suono di dischi del passato come "Portrait of an american family" e "Holy wood":