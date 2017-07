E’ state ufficializzato il ritorno di Little Steven in Italia - anticipato dallo stesso artista durante l’unico concerto di questa estate, a Pistoia al Blues Festival (qua la nostra recensione). Il chitarrista della E Street Band tornerà in veste solista per tre date a dicembre a Milano, Padova e Roma, per presentare l’ultimo album “Soulfire”

“E’ il disco della mia rinascita”, ci aveva raccontato nella nostra intervista lo scorso aprile. “Tornerò ad essere Little Steven il cantante, e organizzerò la mia vita in modo da alternare le mie attività. Tour d’estate, recitazione d’inverno, e andrò in tour con la mia band quando Bruce ci lascia liberi. Sono tornato per restare: credo che questo disco e questi concerti daranno una buona idea di chi sono oggi. Ci si divertirà, questo è certo, io per primo: non lascerò passare più troppo tempo tra un concerto e l’altro, tra un tour e l’altro.

Non solo tour d’estate, ma anche tour d’inverno, quindi: ecco i dettagli delle tre date, organizzate da Barley Arts. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di martedì 1° agosto.

Martedì 5 Dicembre, Milano, Alcatraz (Posto unico in piedi: € 40,00 + prev)

Lunedì 11 Dicembre - Padova, Gran Teatro Geox, (Posto in piedi: € 40,00 + prev., Tribuna numerata: € 50,00 + prev.)

Mercoledì 13 Dicembre - Roma, Atlantico , (Posto in piedi: € 40,00 + prev., Tribuna numerata: € 50,00 + prev.)