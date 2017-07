Qualche giorno fa vi raccontavamo del ritorno "italiano" degli australiani Jet, noti per hit del 2003 "Are you gonna be my girl?": una collaborazione con Bloody Beetroots per una canzone, "My name is thunder", diffusa in due versioni, una rock e una elettronica.

Sir Bob Cornelius Rifo non è l'unica frequentazione nazionale di Nic Cester, che negli ultimi tempi ha vissuto tra l’Italia e la Germania, scrivendo il suo primo album solista in uscita entro l'anno. Il cantante ha messo in piedi una band, Nic Cester & The Milano Elettrica, in cui suonano anche Sergio Carnevale (Bluvertigo) e Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion). Un gruppo di nove elementi con due batteristi, una sezione di fiati che ha fatto il proprio debutto all’Australia’s Bluesfest ad aprile e ha già suonato anche a Londra.

Il gruppo farà il proprio debutto italiano aprendo tre delle quattro date dei Kasabian: iL 21 Luglio al Postepay Sound Rock In Roma, il 22 Luglio Postepay Sound Padova e il 23 Luglio Lucca Summer Festival. La band non sarà invece presente il 19 luglio alla data di Taormina dei Kasabian.