Dopo il concerto al Medimex 2017 dove ha presentato il singolo “The only way” il 49enne musicista inglese Tricky ha annunciato i dettagli del nuovo album: "Ununiform" arriverà il 22 settembre sulla sua etichetta False Idols/K7! e sarà anticipato da un altro singolo, "When We Die", che vede la presenza della sua storica vocalist Martina Topley-Bird.

Tra gli ospiti Francesca Belmonte, Asia Argento, la cantante Terra Lopez che canta su “Armor”, Mina Rosa e Avalon Lurks che canta la cover delle Hole del 1994 “Dolls Parts”. Questa la tracklist:

1. Obia Intro

2. Same As It Ever Was (feat. Scriptonite)

3. New Stole (feat. Francesca Belmonte)

4. Wait For Signal (feat. Asia Argento)

5. It’s Your Day (feat. Scriptonite)

6. Blood Of My Blood (feat. Scriptonite)

7. Dark Days (feat. Mina Rose)

8. The Only Way

9. Armor (feat. Terra Lopez (Rituals of Mine))

10. Doll (feat. Avalon Lurks)

11. Bang Boogie (feat. Smoky Mo)

12. Running Wild (feat. Mina Rose)

13. When We Die (feat. Martina Topley-Bird)