Miss Germanotta ha promesso di ricordare e onorare le vittime dell'attentato del 22 maggio scorso a Manchester in tutte le date del suo prossimo tour, quello in supporto al nuovo album "Joanne" che passerà dall'Italia, a Milano, il prossimo 26 settembre.

Interrogata dai cronisti di Billboard circa le emozioni che le susciti il pensiero di suonare nello stesso palazzetto - la Manchester Arena, il prossimo 17 ottobre - dove 22 fan di Ariana Grande hanno trovato la morte, Lady Gaga ha risposto: "Significa molto, per me: mi eccita l'idea di condividere quel momento coi miei fan, come in qualsiasi altro posto dove suonerò. Credo sia importante: in ogni città dove mi esibirò, renderò onore a quella tragedia e per ricordare che la vita è preziosa, e che dobbiamo essere gentili e solidali l'uno con l'altro".

La cantante di origini italo-americane ha approfittato dell'occasione per aggiornare i suoi fan circa la preparazione del tour in supporto a "Joanne": "Il palco è stato progettato e costruito", ha spiegato la Mother Monster, "Ci stiamo lavorando dal Superbowl. Adesso dobbiamo definire le coreografie, quali canzone suonerà al piano e le luci, che quest'anno saranno la grande novità. Il palco è diverso da qualsiasi altro abbia usato fino a ora, lo adoro. Sono davvero eccitata per questo show".