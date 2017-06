Ci siamo: il concerto-evento che il prossimo 1° luglio, a Modena, vedrà il rocker di Zocca celebrare i 40 anni di carriera sarà visibile al cinema, in Tv (cib la conduzione di Paolo Bonolis dal Parco Enzo Ferrari di Modena) e nelle piazze.

Ma se siete tra le 220.000 persone che andranno a vederlo dal vivo - Modena Park è un concerto, prima di tutto - ci sono alcune cose da sapere.

Ecco le informazioni di base

Orari

Apertura dei cancelli ore 9.00 del 1° Luglio

Inizio concerto ore 20.45



Ingressi e accessi

Il parco Enzo Ferrari di Modena è raggiungibile solo a piedi. Sono previsti parcheggi per biciclette, auto, moto, scooter, pullman e veicoli per disabili.

Non sono previste navette.

Ingresso A: Viale Italia angolo Via Emilia

Ingresso B: Viale Italia angolo Strada San Faustino

Ingresso C: Viale Autodromo angolo Strada San Faustino

Ingresso D: Viale Autodromo angolo Via Emilia

Questa la mappa dell'area

Oggetti vietati

Non sono ammessi oggetti potenzialmente pericolosi per la propria e altrui incolumità (ad es. bastoni per selfie, ombrelli, bombolette spray, caschi, armi, laser, bottiglie, lattine, passeggini, attrezzature da campeggio, sedie pieghevoli, etc.). Consulta il regolamento.



Come arrivare

Auto

Per raggiungere Modena si consiglia di utilizzare le uscite alternative:

Uscite Autostrada A22 Brennero

Pegognaga, Reggiolo Rolo, Carpi, Campogalliano

Uscite Autostrada A1 - A14 - A13

A1 - Casalecchio, Valsamoggia, Modena Sud, Reggio Emilia, Terre di Canossa

A13 - Ferrara Nord, Altedo, Bologna Interporto

A14 - Borgo Panigale

Arrivo a Modena

Dalla mezzanotte di venerdì 30 giugno e fino alle 21.00 di sabato 1 luglio, il casello di Modena Nord potrà essere utilizzato solo dai veicoli provenienti da nord che devono uscire dall'autostrada per entrare Modena. Negli stessi giorni e orari non potrà quindi essere utilizzato per l'ingresso autostradale in uscita da Modena.

I veicoli provenienti da sud dovranno uscire al casello di Modena Sud o a quelli precedenti.

Uscita da Modena:

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio, in fase di deflusso dei veicoli in uscita dalla città, il casello di Modena Nord sarà utilizzato solo in uscita. Saranno attive quattro piste d’ingresso all'autostrada con distribuzione manuale dei biglietti per velocizzare le operazioni.

Il casello di Modena Sud è aperto sia in entrata che in uscita

Come arrivare ai parcheggi - consulta la guida qua

Treno

Il treno, anche per piccole tratte è il mezzo di trasporto consigliato. Dalle stazioni ferroviarie il concerto sarà raggiungibile solo a piedi.

Stazione centrale, Piazza Dante: tempo di percorrenza stimato 15 minuti.

Stazione Modena-Sassuolo: tempo di percorrenza stimato 30 minuti.

Servizi presso edificio "ex poste"

Presso l'edifico "ex poste" di Via Nicolò dell'Abate n. 66, per il periodo 28 giugno - 2 luglio, è disponibile un servizio particolare rivolto ai viaggiatori che arriveranno a Modena dalla Stazione ferroviaria.

Il servizio comprende: punto informativo, deposito bagagli, servizi igienici, zona relax/attesa, servizi di ristoro, oltre ad una zona destinata al merchandising ufficiale di Vasco, con mostra di pezzi unici e vendita di gadget anche storici.

In bici o a piedi

Si può parcheggiare la bici nell'anello del Parco Novi Sad. Ingresso libero, non custodito. Sono previste transenne per l’aggancio delle catene di sicurezza.

Trasporto pubblico.

E' prevista la sospensione del trasporto pubblico dalle 21.00 di venerdì 30 giugno alle 14.00 di domenica 2 luglio su tutto il territorio comunale per l’impossibilità di garantire regolarità e sicurezza dei transiti. Visualizza l'ordinanza

Servizio di taxi. I due consorzi di taxi modenesi saranno in servizio 24 ore su 24; ancora non è stata predisposta un’area per la sosta dei mezzi, ma certamente saranno tutti in funzione, anche se non potranno raggiungere, come gli altri mezzi, le vicinanze del concerto.

Tutte le altre informazioni sono disponibili qua