L'annuncio è stato dato, sebbene in modo non ufficiale, da Carlo Conti ieri sera, mentre concludeva la prima serata dei Wind Music Awards da Verona: salutando gli artisti che hanno ricevuto riconoscimenti ma che non interverranno per ritirarli, ha accennato anche a "Vasco Rossi, che il primo luglio sarà in diretta su Rai Uno".

In attesa di una comunicazione formale (che presumibilmente al momento viene tenuta in stand by per non condizionare negativamente la vendita dei biglietti per cinema e palazzetti) considerati la fonte (Carlo Conti) e l'emittente (la stessa Rai Uno) crediamo di poterla considerare una notizia.

Oltre ai 220.000 mila che assisteranno all'evento a Modena, e a quanti lo vedranno in diretta nei cinema e nei palazzetti collegati, per calcolare il numero di spettatori dell'evento bisognerà quindi aggiungere anche quanti lo vedranno in diretta TV.