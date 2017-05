Modena Park 2017, il concerto-evento che Vasco Rossi terrà il prossimo 1 luglio a Modena, è sold out; eppure chi non potrà recarsi in loco o non ha potuto comprare un ingresso, avrà modo di seguire il live del Komandante in diretta, recandosi al cinema.

Il concerto, dalle ore 20:00 (la musica inizierà alle 21:00, ma i primi 60 minuti serviranno per entrare nel mood) del 1 luglio sarà infatti proiettato in circa 200 cinema e in una ventina di palazzetti dello sport dislocati in tutta la Penisola.

I biglietti dovrebbero essere messi in vendita a partire dal 1 giugno, tramite il circuito Vivaticket.