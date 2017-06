È andata in onda su Rai1 questa sera, lunedì 5 giugno, la prima delle due serate dei Wind Music Awards, la manifestazione - giunta quest'anno alla sua decima edizione - che premia gli artisti che hanno ottenuto maggiore successo nel nostro paese nel corso dell'ultimo anno musicale. Ecco chi è stato premiato questa sera:

Francesco De Gregori - premio speciale FIMI

Elodie - premio WMA per l'album "Un'altra vita"

Fabri Fibra - premio WMA per l'album "Fenomeno" e premio WMA per il singolo "Fenomeno"

Marracash & Gué Pequeno - premio WMA per l'album "Santeria" e 4 premi WMA per i singoli "Scooteroni", "Nulla accade", "IstaLova" e "Salvador Dalì"

Litfiba - premio WMA per l'album "Eutopia"

Luis Fonsi - targa casa discografica

Giorgia - premio WMA per l'album "Oronero", premio WMA per il singolo "Oronero" e premio WMA per il live

Eros Ramazzotti - premio speciale SIAE

Fiorella Mannoia - premio WMA per l'album "Combattente", premio WMA per il singolo "Che sia benedetta"

Ligabue - premio WMA per l'album "Made in Italy"

Alessandra Amoroso - Premio speciale Arena di Verona

Fedez & J-Ax - premio WMA per l'album "Comunisti col Rolex" e 4 premi WMA per i singoli "Vorrei ma non posto", "Assenzio", "Piccole cose" e "Senza pagare", Premio Digital

Nek - premio WMA per l'album "Unici"

Renato Zero - premio WMA per l'album "Arenà" e premio WMA per il live

Il Volo - premio WMA per l'album "Notte magica"

Francesco Gabbani - premio WMA per l'album "Magellano" e premio WMA per il singolo "Occidentali's Karma"

Raphael Gualazzi - premio WMA per l'album "Love life peace"

Mario Biondi - premio WMA per l'album "Best of soul"

Sergio Sylvestre - premio WMA per l'album "Big boy"

Rocco Hunt - premio WMA per l'album "Signor Hunt"

Ermal Meta - premio WMA per l'album "Vietato morire" e premio WMA per il singolo "Vietato morire"

Riki (Riccardo Marcuzzo) - premio WMA per l'album "Perdo le parole"

Benji & Fede - Wind Music Award per l'album "0+"

Fabio Rovazzi - premio WMA per il singolo "Tutto molto interessante"