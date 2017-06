Inizierà alle 19,15 ora locale - le 20,15 in Italia - di domenica 4 giugno il concerto benefico "One Love Manchester", del quale abbiamo già ripetutamente informato.

Mentre circola voce, al momento non confermata (la fonte è un tweet del blogger Fabio Traversa), che RAI Uno si collegherà in diretta con Manchester dalle 20,35 di domenica per trasmettere il concerto, si apprende anche, e purtroppo, che i biglietti per il concerto - andati esauriti in soli 20 minuti di prevendita su Ticketone oggi pomeriggio, giovedì 1 giugno, al prezzo di 40 sterline - sono già ricomparsi in vendita online a prezzi clamorosamente maggiorati. Ticketmaster, ufficialmente preposta alla vendita, ma anche eBay, si stanno attivando per identificare i bagarini.

Ancora peggio, dal punto di vista etico, è il comportamento di quanti - più di diecimila - hanno chiesto biglietti in omaggio sostenendo di essere stati presenti al concerto di Ariana Grande al termine del quale ha avuto luogo l'attentato terroristico (la Grande aveva annunciato che per le persone presenti a quello spettacolo il biglietto del concerto di domenica sarebbe stato gratuito).