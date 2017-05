Si è concretizzato l'auspicio, poi diventato un progetto, di tenere un grande concerto a Manchester, la città colpita alcuni giorni fa da un attentato terroristico. La capofila dell'evento, che è stato battezzato One Love Manchester, è Ariana Grande, cioè l'artista il cui concerto alla Manchester Arena fu funestato dall'attentato; ma a lei si sono già uniti alcuni grandi nomi, fra i quali Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That - e altri si aggiungeranno all'elenco, che così diventerà un benefit in stile Live Aid, i cui proventi saranno destinati alle famiglie delle vittime dell'attentato e alle cure delle persone che sono rimaste ferite.

Il via libera è arrivato dalla municipalità di Manchester e dal corpo di polizia della città britannica, che dovrà gestire un imponente afflusso di persone (l'Emirates Old Trafford Cricket Ground, lo spazio destinato ad ospitare il concerto, ha una capienza di 50.000 persone). I biglietti saranno messi in vendita da giovedì 1 giugno, e gli spettatori che hanno assistito al concerto di Ariana Grande del 22 maggio potranno ottenere l'ingresso gratuito.

E' previsto che nei prossimi giorni la line-up dell'evento possa arricchirsi di altri nomi di spicco.

Intanto stasera il concerto di Liam Gallagher a Manchester contribuirà alla raccolta di fondi già avviata nei giorni scorsi dalla Croce Rossa britannica e dal Comune di Manchester.

La BBC ha già annunciato che trasmetterà l'intero concerto sia via radio sia in televisione. Vedremo se qualche emittente italiana deciderà di fare altrettanto.