“Lo dedico a mia madre, questa è la mia laurea. A mio Zio. Al Dio che mi ha seguito finora, questo è il mio pellegrinaggio”. Ghali arriva al disco, inititolato semplicemente "Album", dopo l'enorme successo sul web di "Ninna nanna" e "Pizza Kebab". Numeri da capogiro 680 mila iscritti sul canale YouTube e 175 milioni di visualizzazioni su YouTube, 300 mila follower su Facebook, 560 mila su Instagram, 1 milione di stream su Spotify in 5 giorni con “Ninna Nanna". E’ un segno dei tempi, forse il più netto che abbiamo avuto nel mercato musicale italiano.

Ghali dice che il suo non è rap, ma "raptus", uno schizzo: l'album, non a caso, è ricco di stili e di sonorità, con la trap che viene traghettata verso confini più ampi, quasi pop (ascoltate il ritornello di "Happy days"). "E quante cose cambiamo, le compagnie si sfaldano, le interviste chiamano e i fan parlano in arabo", rappa Ghali in "Oggi no", la giusta conclusione del disco, rivendicando il suo essere partito veramente dal basso."Mai stati primi in classe, siamo primi in classifica. Super-mega-ultra! Che storia". Già: una bella storia.

: con queste parole Ghali introduce Album, un punto d’arrivo dopo le difficoltà affrontate nella vita di ogni giorno, ma anche nel mondo della discografia. Ghali parte da zero, da un quartiere della periferia di Milano dove tutto quello che si ha sono sogni e quello che manca si trasforma in motivazione per realizzarli. Album quindi non è solo la prima raccolta di canzoni di Ghali, ma anche, in ogni singola traccia, in ogni singola strofa, una raccolta di immagini, fotografie, scatti, colori, che rappresentano il suo vissuto, la sua storia, il suo passato e il suo presente.

