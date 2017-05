Il 27 maggio dallo Slane Castle, in Irlanda, partirà la branca europea del ‘Not in this Lifetime’ tour dei Guns N’ Roses che prevede anche una tappa italiana il 10 giugno all’Autodromo di Imola (Bo). A parere del chitarrista della band Richard Fortus il gruppo non ha mai suonato così bene, i fan italiani sono avvisati.

Ha detto Fortus a Hot Press: "Questo tour ha superato in tutto quanto fatto in precedenza. La band è più forte di quanto sia mai stata e tutti sono estremamente concentrati. È un onore farvi parte ed è un qualcosa di cui sarò sempre molto orgoglioso. Ho molto in comune con Slash. Siamo molto affini e ci relazioniamo su molti livelli musicali. Lo rispetto molto come musicista ed è una gioia suonare con lui. La sua cosa migliore è che sperimenta sempre nuove cose. Ogni sera suona in modo diverso e raggiunge nuove vette. È sempre molto ispirato".

Continua Fortus: "Slash e Duff hanno il mio stesso approccio. Si suona prima di tutto per la canzone. Non è una vetrina masturbatoria per mostrare le proprie abilità, si suona insieme come band. Non credo che questa band abbia mai suonato meglio di come faccia ora. Axl non è mai stato così in forma e noi siamo più uniti e più concentrati che mai".