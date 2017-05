Il re dello shock rock Alice Cooper tornerà con un nuovo album nel mese di luglio. Il titolo del disco è "Paranormal" e alla realizzazione hanno contribuito, in qualità di ospiti, anche due personalità decisamente ingombranti: Billy Gibbons degli ZZ Top e Larry Mullen alla batteria - oltre a tre dei membri originali della Alice Cooper Band (Neal Smith, Michael Bruce e Dennis Dunaway).

In un'intervista rilasciata ai microfoni del "Trunk Show", Alice ha detto che Mullen si è occupato di tutte le tracce di batteria eccetto tre (lasciate a Smith), mentre Billy Gibbons ha suonato in un brano intitolato “I’ve Fallen in Love and I Can’t Get Up”.

A proposito del batterista degli U2 ha raccontato:

Lui mi ha detto: "Io suono seguendo i testi, non il basso". Al che gli ho risposto che era una figata l'idea di lui che interpretava i testi alla batteria. E' una cosa che rende l'album totalmente diverso.

Il tutto è stato prodotto da Bob Ezrin - che ha suggerito di chiamare Mullen per le session.

Cooper tornerà in Italia dal vivo a novembre, per una data unica.