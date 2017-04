Il comune di Cassola, in provincia di Vicenza, ha intitolato una via a Joe Strummer, l'iconico frontman dei Clash scomparso nel 2002 a causa di un infarto.

"Viale Joe Strummer (poeta)", si legge sul cartello all'inizio della via intitolata al musicista. L'idea di dedicare una strada del comune di Cassola a Joe Strummer è stata di un fan, che nel 2014 aveva modificato il cartello di una via del paese scrivendoci sopra il nome del rocker, cercando in questo modo di convincere il comune: ora, a distanza di tre anni da quel gesto (che per certi versi potremmo definire "punk"), il comune di Cassola ha deciso di regolarizzare la denominazione della via.

Già nel 2009 un comune della Sardegna, Tonara (in provincia di Nuoro), aveva presentato una proposta per intitolare una via a Joe Strummer , mentre sempre nel 2014 il comune di Sulmona (in Abruzzo) aveva dedicato al frontman dei Clash una rotatoria.