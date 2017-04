Quanto ha guadagnato Justin Bieber con il suo "Purpose World tour", fino ad oggi? Parecchio, secondo quanto riferisce Billboard: la rivista statunitense, facendo riferimento ai dati raccolti attraverso uno strumento, "boxscore", che raccoglie le informazioni relative alle vendite dei biglietti e agli incassi dei concerti, ha fatto i conti in tasca alla popstar canadese.

La prima parte della tournée in supporto all'ultimo album di Bieber, "Purpose", ha debuttato nel marzo del 2016 a Seattle e si è conclusa alla fine dello scorso novembre: Bieber si è esibito in Nord America e in Europa e con questi concerti avrebbe guadagnato la bellezza di circa 160 milioni di dollari (150 milioni di euro).

La tournée è poi ripartita all'inizio del 2017 e Bieber l'ha inaugurata lo scorso febbraio, con alcuni concerti ospitati nelle città messicane di Monterrey e Città del Messico (i soli tre concerti del 18, 19 e 21 febbraio gli avrebbero fatto guadagnare 9,4 milioni di dollari, vale a dire 8,8 milioni di euro). Prima di tornare in Sud America, lo scorso mese, il cantante si è esibito in alcune città dell'Australia e della Nuova Zelanda.

I primi dieci concerti del 2017 avrebbero fatto incassare a Bieber ben 40 milioni di dollari (circa 37 milioni di euro). In totale, dunque, tra il 2016 e l'inizio del 2017 il "Purpose World tour" avrebbe incassato circa 200 milioni di dollari (187 milioni di euro), con oltre 2,2 milioni di biglietti venduti e più di 120 concerti.

Questa seconda parte del "Purpose World tour" terrà impegnato Justin Bieber fino al prossimo settembre, per un totale di altre 35 date in calendario: dopo la serie di concerti in America del Sud, a maggio il tour farà tappa in Israele, negli Emirati Arabi, in India e in Sud Africa. A giugno, poi, sarà la volta di alcuni paesi europei come la Danimarca, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera. Bieber tornerà ad esibirsi anche in Italia, dopo i due concerti tenuti all'Unipol Arena di Bologna lo scorso novembre: il 18 giugno sarà in scena sul palco del festival i-Days, a Monza.

Tra luglio e settembre, infine, sarà la volta delle ultime date, che riporteranno la popstar a cantare di fronte al pubblico degli Stati Uniti e del Canada.

A questo punto è lecito chiedersi: a quanto ammonteranno i guadagni della tournée alla fine dell'anno?