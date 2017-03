Lo scorso ottobre Chuck Berry aveva spento novanta candeline sulla torta di compleanno. Una bella età, nulla da dire. Per festeggiarla al meglio nel giorno del suo genetliaco aveva annunciato l’uscita di un nuovo album, “Chuck”. Il primo in 38 anni. Come a presagire una fine vicina, aveva dichiarato allora: "Ho lavorato a lungo sull’album. Ora posso appendere le scarpe!".

Oggi il profilo Facebook di Chuck Berry pubblica un post che così recita: “Da sabato, giorno della morte di Chuck, la famiglia Berry ha ricevuto molte richieste di informazioni da parte di amici, fan e media sul suo album “Chuck”, annunciato il 18 Ottobre 2016, giorno del suo 90esimo compleanno. Lavorare all'uscita di questo disco nel corso degli ultimi anni ha dato a Chuck grande gioia e soddisfazione. I nostri cuori sono molto pesanti in questo momento, ma sappiamo che il desiderio più grande che aveva Chuck era di vedere pubblicato questo album e sappiamo che non esiste un modo migliore per celebrare e ricordare i suoi 90 anni di vita che attraverso la sua musica. Da mesi si sta lavorando con i nostri amici della Dualtone Records, riveleremo ulteriori dettagli sull'album durante la settimana.”