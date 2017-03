Dopo aver duettato con Tricarico in "Una cantante di musica leggera" e con J-Ax e Fedez in "Meglio tardi che noi", Arisa torna a segnalarsi al pubblico con un nuovo singolo, stavolta inciso in veste solista. Il brano si intitola "Ho perso il mio amore" e lo si può ascoltare da oggi, venerdì 17 marzo.

In questa nuova canzone, la cantante dà voce ad una donna che ha perso il suo amore e prova a ritrovarlo: "Fate girare la voce, scrivete sui muri, mettete cartelli per strada. E se non basta la Terra, allora andate fino alla luna", canta lei nella prima strofa, accompagnata da alcune note di pianoforte.

Prodotto e arrangiato da Fabio Gargiulo (già tra gli autori di "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin), il brano è stato scritto e composto da Cheope, Federica Abbate e Giuseppe Anastasi. Anastasi, come noto, è l'autore storico di Arisa: le hit delle cantante portano tutte la sua firma, da "Sincerità a "Controvento". Davide Rossi, violinista e produttore discografico torinese, già collaboratore di - tra gli altri - Goldfrapp, Coldplay, Elisa e Vasco Rossi, ha invece curato la sezione degli archi, che nel ritornello di "Ho perso il mio amore" vanno ad unirsi al pianoforte nell'accompagnare la voce di Arisa: "Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno, quando la fine del mondo sai già come va. Quando anche il 15 agosto è arrivato l'inverno e anche il cuore si arrende e non crede al ritorno, perché ho perso il mio amore per te", canta lei con una voce cristallina, limpidissima.

"Ho perso il mio amore" è una ballata che Arisa interpreta con la stessa eleganza e la stessa classe con cui ha interpretato, in passato, brani come - solo per citarne alcuni - "La notte", "Meraviglioso amore mio" e "Guardando il cielo". E che conferma che quando Arisa canta le canzoni giuste, non ce n'è davvero per nessuno.

Il brano esce per l'etichetta Borsi Records, nata a Modena pochi anni fa "con lo scopo di produrre e promuovere il progetto musicale di nuovi talenti" - si legge dal sito ufficiale dell'etichetta - e di "valorizzare ogni singolo artista, rispettando la sua indipendenza e coinvolgendolo nei processi decisionali". Oltre ad uscire come singolo digitale, "Ho perso il mio amore" raggiunge il mercato anche sotto forma di 45 giri in edizione limitata (sul lato b c'è la versione acustica): il 45 giri uscirà il 14 aprile in esclusiva su Music First, ma è già possibile preordinarlo.

La canzone fa parte della colonna sonora del film "La verità, vi spiego, sull'amore" di Max Croci, già regista di "Poli opposti" (2015) e "Al posto tuo" (2016). La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 30 marzo ed è una commedia ispirata all'omonimo libro di Enrica Tesio e al blog di quest'ultima, "TiAsmo": tra gli attori ci sono Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio, Pia Engleberth e la stessa Arisa, che compare per un cameo. Di seguito, il trailer.