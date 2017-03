Gli Hanson arrivano in Italia per l’unica data nel nostro paese del tour celebrativo dei loro 25 anni di attività battezzato ‘Middle Of Everywhere 25th Anniversary World Tour’. Il live si terrà il prossimo 7 giugno al Fabrique di Milano.

“Fare musica insieme per venticinque anni è una pietra miliare che dobbiamo riconoscere, e un tour dell’anniversario è sicuramente il modo migliore per farlo”, ha dichiarato il tastierista Taylor Hanson. Il chitarrista Isaac aggiunge, “Quest’anno non sarà solo il raggiungimento di due decadi di musica, ma significa anche celebrare l’incredibile comunità di fan che sono rimasti a cantare con noi anno dopo anno”.

I biglietti per il concerto sono disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 17 marzo sul circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita fisici, al prezzo di 26 euro più i diritti di prevendita.