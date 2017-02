Bruno Mars e i Time salgono sul palco dei Grammy Awards 2017 per rendere omaggio a Prince: la storica band guidata da Morris Day, che insieme al Purple One contribuì a gettare le fondamenta del sound di Minneapolis, attacca energicamente con "Jungle Love", alla quale segue "The Bird". Poi è il turno di Mars, che sotto i riflettori ripropone in tutto e per tutto il look dell'artista scomparso: il suo primo e unico intervento è su "Let's Go Crazy", chiuso su un solo di chitarra suonato in prima persona. Apprezzabile l'idea di evitare il superclassico "Purple Rain", ormai troppo frequentato, specie dopo la morte del suo autore.

Al Jarreau viene ricordato dai Pentatonix, che eseguono a cappella "ABC" dei Jackson 5, per poi lasciare spazio a Jason Derulo e Halsey, che lanciano la performance di una dei protagonisti della serata, Chance The Rapper: il cantante di Chicago sceglie "How Great" per rompere il ghiaccio con la platea in veste di performer. Accompagnato da un coro gospel e da un band piuttosto nutrita, Chancelor Bennett sa farsi valere, e offre uno dei set più coinvolgenti della serata, chiuso da "All We Got".

Il presidente della Nation Recording Academy Neil Portnow introduce il momento durante il quale vengono ricordati i grandi personaggi del mondo musicale scomparsi durante lo scorso anno, "musicato" - con un'intensa rilettura per piano e voci di "God Only Knows" dei Beach Boys - da John Legend e Cynthia Erivo.

