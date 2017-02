Kelsea Ballerini e Lukas Graham prendono possesso del palco della cinquantanovesima edizione dei Grammy Awards per un medley di "Peter Pan" e "7 Years". Subito dopo la madre di Beyoncé introduce la figlia: la signora Carter, con il pancione in bella vista e fasciata in un sofisticato abito, si produce sulle note di "Love Drought" e "Sandcastles" in una performance complessa, caratterizzata prima da un raffinato gioco di visual poi dall'intervento di un nutrito corpo di ballo.

Nella categoria Best Country Solo Performance ad avere la meglio è la giovane Maren Morris, in lizza con "My Church".

Corden, in platea, si autocita (ironicamente) alludendo al suo Carpool Karaoke, e chiedendo ai vip in platea - tra gli altri, Jennifer Lopez, Faith Hill, Tim McGraw e Neil Diamond - di stringersi attorno a una sagoma di cartone di una vettura per intonare in coro "Sweet Caroline" dello stesso Diamond.

Lo sketch fa da preludio alla performance, sul palco principale, di Bruno Mars, che sceglie "That's What I Like" per il suo set allo Staples Center.

