È tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2017, che avrà inizio questa sera, martedì 7 febbraio, alle 20.30. Questa la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti

OSPITE: Tiziano Ferro, "Mi sono innamorato di te"

Giusy Ferreri: "Fa talmente male" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Takagi, Ketra Roberto Casalino, Paolo Catalano

Fabrizio Moro: "Portami via" (autore testo: Fabrizio Mobrici; autori musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli)

OSPITE: Raoul Bova

Elodie: "Tutta colpa mia" (autori testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola; autori musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola)

OSPITE: i rappresentanti dei Corpi dell'Esercito Italiano

Lodovica Comello: "Il cielo non mi basta" (testo e musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo)

Fiorella Mannoia: "Che sia benedetta" (autore testo: Amara, Salvatore Mineo; autore musica: Amara)

Alessio Bernabei - "Nel mezzo di un applauso" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande)

OSPITE: Tiziano Ferro, "Potremmo ritornare"

OSPITE: Tiziano Ferro con Carmen Consoli, "Il conforto"

Al Bano - "Di rose e di spine" (autore testo: Maurizio Fabrizio; autori musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita)

Samuel: "Vedrai" (autore testo: Samuel Umberto Romano; autori musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano)



OSPITI: Paola Cortellesi e Antonio Albanese cantano "Un mondo di pàvole"

Ron: "L’ottava meraviglia" (autore testo: Mattia del Forno; autori musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara)

OSPITE: Associazione Mabasta! contro il bullismo



Clementino: "Ragazzo fuori" (autori Testo: Clementino, Marracash; autori musica: Shablo, Zef)



OSPITE: Ricky Martin (medley di successi)





Ermal Meta: "Vietato morire" (testo e musica: Ermal Meta)

OSPITE: Diletta Leotta

OSPITI: Clean Bandit

OSPITI: Marco Cusin e Valentina Diouf

Intervento di Rocco Tanica

Comunicazione della classifica provvisoria

Dopofestival