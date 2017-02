E' online il nuovo brano - con relativo video - di Mariah Carey intitolato "I Don't", inciso in collaborazione con YG. Si tratta di un pezzo con un feeling molto vellutato e r&b, con testo a tematica amorosa, in cui la Carey racconta un amore finito e YG fa la parte del compagno incompreso.

Non è chiaro se la canzone sia il primo passo verso il lancio di un nuovo disco (l'ultima fatica in studio dell'artista risale al 2014, con "Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse").