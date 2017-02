Raggiungerà il mercato il prossimo 5 maggio "Pollinator", la nuova prova in studio della band capeggiata da Debbie Harry ideale seguito di "Ghosts of Download" del 2014.

Il disco, registrato presso gli studio newyorchesi Magic Shop - gli stessi utilizzati da David Bowie per i suoi ultimi due album, è anticipato dal primo estratto, "Fun", già disponibile da oggi, mercoledì primo febbraio: il brano è stato co-firmato da Dave Sitek, noto produttore e membro dei TV on the Radio.

Prodotto da John Congleton, in passato in cabina di regia per - tra gli altri - St. Vincent, John Grant, War On Drugs e David Byrne, "Pollinator" ha visto i Blondie collaborare con Sia (intervenuta ai synth nella canzone "Best Day Ever") e Charlie XCX (su "Gravity"), oltre che al già chitarrista degli Smiths Johnny Marr, che per la Harry e compagni ha scritto "My Monster", prendendo parte alla sei corde in occasione delle session di registrazione.

Dev Hynes (già in Blood Orange e Lightspeed Champion) è tornato a collaborare col gruppo per "Long Time", mentre Joan Jett e Laurie Anderson si sono ritagliate due cameo in studio durante le registrazioni di - rispettivamente - “Doom or Destiny” e “When I Gave Up On You”.

Il disco sarà promosso dal vivo per mezzo di un tour mondiale che prenderà il via in Australia e Nuova Zelanda il prossimo mese di aprile: alla stringa di eventi agli antipodi seguirà una tranche nordamericana di date, nel corso dell'estate di quest'anno, che preluderà alla branca europea della tournée, programmata per il prossimo autunno. Al momento né le date nel Vecchio Continente né quelle in Stati Uniti e Canada sono ancora state annunciate.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Pollinator":

1. Doom or Destiny

2. Long Time

3. Already Naked

4. Fun

5. My Monster

6. Best Day Ever

7. Gravity

8. When I Gave Up On You

9. Love Level

10. Too Much

11. Fragment