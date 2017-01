La polemica social tra il cantautore 2.0 (così come lui ama definirsi) e i colleghi Marracash e Gué Pequeno, un vero e proprio botta e risposta al vetriolo sui social network, sembrava finalmente chiusa alla fine della scorsa settimana, quando i tre rapper erano stati "attapirati" da Striscia la Notizia. E invece l'ascia da guerra non è stata (ancora) sepolta: nelle ultime ore, infatti, il "King del rap" e il già membro dei Club Dogo sono tornati ad attaccare Fedez su Instagram.



I due hanno contestato al rapper di "Cigno nero" un post relativo ai numeri di "Comunisti col Rolex", l'album che Fedez ha registrato insieme a J-Ax. Nel post incriminato, Fedez festeggia per il primo posto in classifica del disco e fa sapere che tutti e 16 i brani dell'album sono entrati nella classifica dei singoli più venduti: "Non era mai successo prima", scrive.





L'album "Comunisti col Rolex" debutta al numero 1 in classifica! TUTTI e 16 brani del disco sono entrati nella classifica dei singoli più venduti! 😳😳😳non era mai successo prima! GRAZIE DI TUTTO RAGA 🤘🏻 A photo posted by Fedez (@fedez) on Jan 27, 2017 at 8:50am PST

"Mi segnalano che #Pinocchio ha colpito ancora. Caro Flipper, ci spiace sbugiardarti continuamente ma non è vero che 'non era mai successo prima'. Prima di te è successo eccome, prima con 'Santeria' e poi con 'Sfera Ebbasta'. Basta con le bugie Pinocchio!".

Marracash e Gué Pequeno, però, non la pensano come lui: stando a quanto riferisce il membro dei Club Dogo in un post che è stato prontamente rilanciato da Marracash, infatti, Fedez e J-Ax non avrebbero registrato alcun record con le canzoni di "Comunisti col Rolex" in quanto già i pezzi di "Santeria" (l'album congiunto di Marracash e Gué Pequeno) e pure quelli dell'album di Sfera Ebbasta erano entrati nella classifica dei singoli più venduti. Nel post, Gué Pequeno torna ad insultare Fedez chiamandolo Pinocchio e scrive: