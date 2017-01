Dopo la lite social fra Marracash e Guè Pequeno da un lato, contro Fedez, Valerio Staffelli di "Striscia la notizia" si è attivato per "attapirare" tutta la combriccola.

Il primo a ricevere il tapiro d'oro è stato Fedez, come mostrato nella puntata di "Striscia" del 18 gennaio scorso. Fedez non si è scomposto e ha detto a Staffelli:

Sono cose che accadono. Io non mi sono mai dichiarato rapper, ho sempre detto di essere un cantautore 2.0. Loro sanno benissimo che l’ho sempre ammesso, il problema è che probabilmente i giornali non ti danno spazio nelle interviste se non fai il nostro nome, quando non hai una certa eco mediatica