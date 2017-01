Reduce dal successo di "Lost on you", LP si appresta a salire sul palco del Teatro Ariston come ospite internazionale del Festival di Sanremo 2017. Della partecipazione di Laura Pergolizzi - questo il vero nome della cantautrice - si parlava da qualche settimana, ma la conferma è arrivata solamente nella giornata di oggi: il nome di LP va così ad aggiungersi alla lista degli ospiti di Sanremo 2017, in programma dal 7 all'11 febbraio, che comprende già i nomi di big italiani come Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Giorgia e Zucchero e cantanti internazionali come Robbie Williams, Mika, Ricky Martin, Rag'n'Bone Man (la voce di "Human"), i Biffy Clyro, Alvaro Soler e i Clean Bandit. Tra gli ospiti musicali del Festival ci sarà anche il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano.



Tiziano Ferro e Carmen Consoli saliranno sil palco dell'Ariston durante la prima serata del Festival, il prossimo 7 febbraio: Ferro canterà "Potremmo ritornare", il primo singolo estratto dal suo ultimo album "Il mestiere della vita", e poi duetterà con la cantantessa siciliana in "Il conforto" (il nuovo singolo estratto dal disco, registrato proprio con Carmen Consoli). Tiziano Ferro ha fatto sapere di essere al lavoro anche su una sorpresa per la sua ospitata al Festival 2017. Sempre durante la serata di martedì 7 febbraio si esibiranno Ricky Martin e i Clean Bandit.



Giorgia, che è anche tra gli autori della canzone che Sergio Sylvestre porta in gara ("Con te"), sarà ospite della seconda serata, quella di mercoledì 8 febbraio, insieme ai Biffy Clyro e (secondo le ultime indiscrezioni) a Robbie Williams.



La terza serata, quella di giovedì 9, vedrà ospite Mika e il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, mentre Zucchero e Alvaro Soler si esibiranno nella serata di sabato 11.